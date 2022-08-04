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МО России: Пентагон мог попытаться скрыть своё участие в разработке биооружия на Украине

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В Минобороны России допустили, что Пентагон мог предпринять попытки скрыть своё участие в военно-биологической программе на Украине, действуя через агентство США по международному развитию USAID. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.
МО России: Пентагон мог попытаться скрыть своё участие в разработке биооружия на Украине
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, он отметил, что российские военные в ходе спецоперации на Украине обнаружили документы, подтверждающие участие USAID и его основного подрядчика, компании «Лабиринт Украина», в этой программе с 2019 года.

Кириллов объяснил, что указанная компания является частью американской Labyrinth Global Health. Данную компанию, по его информации, учредили бывшие сотрудники стартапа Metabiota, который является основным подрядчиком Пентагона в сфере военно-биологической деятельности.

По его предположению, USAID могло быть выбрано в качестве координатора работ с целью избежать обвинений в адрес Пентагона в разработке биологического оружия после того, как Россия начала выражать свою озабоченность деятельностью биолабораторий на Украине.

В июле спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что военные биологические разработки США должны быть остановлены и рассекречены.

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