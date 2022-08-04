МО России: Пентагон мог попытаться скрыть своё участие в разработке биооружия на Украине
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, он отметил, что российские военные в ходе спецоперации на Украине обнаружили документы, подтверждающие участие USAID и его основного подрядчика, компании «Лабиринт Украина», в этой программе с 2019 года.
Кириллов объяснил, что указанная компания является частью американской Labyrinth Global Health. Данную компанию, по его информации, учредили бывшие сотрудники стартапа Metabiota, который является основным подрядчиком Пентагона в сфере военно-биологической деятельности.
По его предположению, USAID могло быть выбрано в качестве координатора работ с целью избежать обвинений в адрес Пентагона в разработке биологического оружия после того, как Россия начала выражать свою озабоченность деятельностью биолабораторий на Украине.
В июле спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что военные биологические разработки США должны быть остановлены и рассекречены.