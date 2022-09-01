Аналитик Камкин назвал циничными слова главы МИД ФРГ о необходимости страдать ради Украины

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин прокомментировал в беседе с RT заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что гражданам Германии приходится страдать ради Украины.

«Это, конечно, верх цинизма... Потому что фактически это издевательство над собственными гражданами», — подчеркнул Камкин.

Эксперт напомнил, что это заявление было сделано в Чехии в рамках заседаний по Украине, поэтому от Бербок требовалось некое высказывание в поддержку Киева.

По мнению аналитика, её слова свидетельствуют о «вопиющем непрофессионализме, крайней ангажированности и непонимании политических реалий».

«В принципе, это объяснимо, потому что партия «Зелёные» изначально начинала как партия уличного протеста... Да, они сейчас вошли во власть, они институционализировались, но всё равно им не хватает политической грамотности... Здесь мы видим вопиющую необразованность и некомпетентность в политических вопросах таких представителей партии, как Бербок, (главы Минэкономики ФРГ Роберта. — RT) Хабека и прочих», — заключил собеседник RT.

Ранее Бербок на форуме в Чехии заявила, что ей важнее сдержать обещание перед Украиной, чем мнение немецких избирателей.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «фантастическим» такое высказывание, отметив, что оно «как раз в жилу» разговорам о необходимости проведения досрочных выборов в некоторых странах ЕС.