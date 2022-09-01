La Stampa: Зеленские запретили россиянам арендовать свою виллу в Италии

Владимир и Елена Зеленские запретили агентству, которое занимается организацией аренды принадлежащей им виллы Vittoria Apuana в Форте-деи-Марми, вести переговоры с российскими клиентами.

Об этом La Stampa заявил представитель агентства Real Estate Forte dei Marmi Villas Клаудио Сальвини. По его словам, недвижимость записана на итальянскую фирму, которой подчиняется другая (на Кипре) компания, и принадлежит жене президента Украины.

«Мы уполномочены сдать её в аренду при условии, что съёмщиками не будут русские», — сказал Сальвини.

Ранее газета il Tirreno сообщала, что виллу Зеленского сдали россиянам.

Президент Украины до этого призвал западные страны закрыть въезд для всех россиян. Подобная санкция окажет сильное влияние на высшее руководство РФ, заявил он в интервью газете The Washington Post.