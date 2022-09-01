военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

La Stampa: Зеленские запретили россиянам арендовать свою виллу в Италии

Короткая ссылка
Владимир и Елена Зеленские запретили агентству, которое занимается организацией аренды принадлежащей им виллы Vittoria Apuana в Форте-деи-Марми, вести переговоры с российскими клиентами.
La Stampa: Зеленские запретили россиянам арендовать свою виллу в Италии
  • Gettyimages.ru

Об этом La Stampa заявил представитель агентства Real Estate Forte dei Marmi Villas Клаудио Сальвини. По его словам, недвижимость записана на итальянскую фирму, которой подчиняется другая (на Кипре) компания, и принадлежит жене президента Украины.

«Мы уполномочены сдать её в аренду при условии, что съёмщиками не будут русские», — сказал Сальвини.

Ранее газета il Tirreno сообщала, что виллу Зеленского сдали россиянам.

Президент Украины до этого призвал западные страны закрыть въезд для всех россиян. Подобная санкция окажет сильное влияние на высшее руководство РФ, заявил он в интервью газете The Washington Post. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить