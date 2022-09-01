военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Минюст США выдал ордер на арест самолёта ЛУКОЙЛа стоимостью $45 млн

Короткая ссылка
США получили ордер на арест принадлежащего ПАО «ЛУКОЙЛ» самолёта стоимостью $45 млн, следует из заявления Минюста Соединённых Штатов.
Минюст США выдал ордер на арест самолёта ЛУКОЙЛа стоимостью $45 млн
  • AP

«Соединённые Штаты получили ордер на арест судна Boeing 737-7EM, принадлежащего ПАО «ЛУКОЙЛ», российской транснациональной нефтегазовой корпорации со штаб-квартирой в Москве, Россия», — говорится в заявлении ведомства.

Документ выдал суд Южного округа штата Техас. Основанием для ордера стало совершение воздушным бортом полётов в Россию и из неё в нарушение введённых Министерством торговли США антироссийский санкций.

В марте США закрыли воздушное пространство для всех российских самолётов.

Росавиация в качестве ответных мер на запрет стран — членов ЕС на выполнение полётов российских самолётов закрыла небо для авиакомпаний 36 государств.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить