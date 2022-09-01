Минюст США выдал ордер на арест самолёта ЛУКОЙЛа стоимостью $45 млн

США получили ордер на арест принадлежащего ПАО «ЛУКОЙЛ» самолёта стоимостью $45 млн, следует из заявления Минюста Соединённых Штатов.

«Соединённые Штаты получили ордер на арест судна Boeing 737-7EM, принадлежащего ПАО «ЛУКОЙЛ», российской транснациональной нефтегазовой корпорации со штаб-квартирой в Москве, Россия», — говорится в заявлении ведомства.

Документ выдал суд Южного округа штата Техас. Основанием для ордера стало совершение воздушным бортом полётов в Россию и из неё в нарушение введённых Министерством торговли США антироссийский санкций.

В марте США закрыли воздушное пространство для всех российских самолётов.

Росавиация в качестве ответных мер на запрет стран — членов ЕС на выполнение полётов российских самолётов закрыла небо для авиакомпаний 36 государств.