Экс-посол Венгрии Симони заявил о «наплевательском» отношении премьера Орбана к Украине
- AP
«Орбану плевать на Украину. Позиция Венгрии в отношении конфликта — не просто неприятность, это угроза», — заявил Симони.
Он назвал ошибочной позицию НАТО и ЕС, которые игнорируют данную позицию венгерских властей.
Ранее корреспондент Foreign Policy Аманда Коукли заявила, что политика Орбана по отношению к России стала «троянским конём» России для стран Евросоюза. Выражая несогласие с единой политикой ЕС, Венгрия доставляет серьёзные неудобства Брюсселю, отметила она.