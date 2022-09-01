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Экс-посол Венгрии Симони заявил о «наплевательском» отношении премьера Орбана к Украине

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Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану «плевать» на Украину. Такое мнение в беседе с Politico высказал бывший венгерский посол в НАТО и США Андраш Симони.
Экс-посол Венгрии Симони заявил о «наплевательском» отношении премьера Орбана к Украине
  • AP

«Орбану плевать на Украину. Позиция Венгрии в отношении конфликта — не просто неприятность, это угроза», — заявил Симони.

Он назвал ошибочной позицию НАТО и ЕС, которые игнорируют данную позицию венгерских властей.

Ранее корреспондент Foreign Policy Аманда Коукли заявила, что политика Орбана по отношению к России стала «троянским конём» России для стран Евросоюза. Выражая несогласие с единой политикой ЕС, Венгрия доставляет серьёзные неудобства Брюсселю, отметила она.

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