Победа России на Украине станет ударом по имиджу Запада, заявил в беседе с Yle председатель комитета по иностранным делам парламента Финляндии Юсси Халла-ахо.

По его словам, успехи в спецоперации покажут, что Россия способна в одиночку одержать верх над коллективным Западом.

«Как это отразится на имидже Европы и всего западного общественного строя, например, в странах третьего мира, которые сейчас очень внимательно следят за происходящим здесь», — приводит издание слова Халла-ахо.

Он отметил, что США и Европа однозначно заняли сторону в данном конфликте, предоставив Украине военную, экономическую и политическую помощь.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что у России достаточно ресурсов для того, чтобы завершить специальную военную операцию на Украине победой.