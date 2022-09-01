Матвиенко: у России хватит ресурсов для победы в спецоперации
«Не вызывает сомнений, что у нас хватит ресурсов для победы — ресурсов не только материальных, но и интеллектуальных, моральных», — написала Матвиенко в своём блоге на сайте Совфеда.
Она отметила, что российская армия располагает современным оружием и техникой.
По её словам, российские военные не ведут обстрелы городских кварталов и не используют мирное население в качестве «живого щита».
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российская спецоперация на Украине идёт по намеченному плану.