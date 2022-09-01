Матвиенко: от исхода спецоперации зависит будущее России

От исхода специальной военной операции на Украине зависит будущее России и мира, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«От исхода операции зависит не только существование нашей страны как целостного, суверенного, сильного государства, но и то, каким будет мир после её завершения», — написала Матвиенко в своё блоге на сайте Совета Федерации.

По её словам, мир может продолжить движение в сторону многополярной модели или же США и их союзники установят свою гегемонию.

Она отметила, что у России хватит ресурсов для успешного проведения спецоперации.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российская спецоперация на Украине идёт по намеченному плану.