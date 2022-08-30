В Кремле заявили, что спецоперация на Украине идёт методично и в соответствии с планами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спецоперация на Украине идёт методично и в соответствии с планами.

Об этом сообщило РИА Новости.

«Специальная военная операция продолжается, она продолжается методично, она продолжается в соответствии с имеющимися планами», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что все цели будут достигнуты.

Таким образом Песков прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о планах Киева вернуть территории, которые он считает своими.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российская спецоперация на Украине идёт по намеченному плану.