военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Кремле заявили, что спецоперация на Украине идёт методично и в соответствии с планами

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спецоперация на Украине идёт методично и в соответствии с планами.
В Кремле заявили, что спецоперация на Украине идёт методично и в соответствии с планами
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости

«Специальная военная операция продолжается, она продолжается методично, она продолжается в соответствии с имеющимися планами», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что все цели будут достигнуты.

Таким образом Песков прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о планах Киева вернуть территории, которые он считает своими.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российская спецоперация на Украине идёт по намеченному плану.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить