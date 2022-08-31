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Байден предложил премьеру Ирака поддержку в деэскалации трений в регионе

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Президент США Джо Байден провёл телефонный разговор с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми, в ходе которого предложил оказать поддержку усилиям иракского политика по деэскалации напряжённости в регионе.
Байден предложил премьеру Ирака поддержку в деэскалации трений в регионе
  • AP

Об этом говорится на сайте Белого дома.

«Президент и премьер-министр поприветствовали воцарение безопасности на улицах (в Ираке. — RT) и призвали всех иракских лидеров к участию в общенациональном диалоге, чтобы найти общее решение в соответствии с Конституцией и законами страны. Наконец, президент предложил свою полную поддержку усилиям премьер-министра аль-Казыми по деэскалации напряжённости в регионе посредством диалога и дипломатии», — отмечается в заявлении.

В сообщении также говорится, что лидеры двух стран условились поддерживать тесные контакты по ситуации в регионе в ближайшие несколько дней.

Ранее премьер-министр Ирака в телеобращении к нации заявил, что подаст в отставку, если положение в стране ухудшится.

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