Премьер Ирака пообещал подать в отставку при ухудшении обстановки в стране

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми в телеобращении к нации заявил, что подаст в отставку, если положение в стране ухудшится.

Как сообщает РИА Новости, соответствующее заявление он сделал вслед за прекращением протестов сторонниками популярного шиитского лидера Муктады ас-Садра.

«Если положение осложнится, я подам в отставку», — заявил он.

Премьер также отметил необходимость установить причастных к запуску ракет и снарядов по «зелёной зоне» Багдада.

Власти Ирака объявили о введении комендантского часа по всей стране начиная с 19:00 29 августа до дальнейшего уведомления. Ограничения связаны с обострением обстановки на фоне беспорядков, которые произошли у Республиканского дворца внутри охраняемой «зелёной зоны» Багдада при участии сторонников шиитского политика Муктады ас-Садра.