Бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Вашингтон координирует действия украинских властей и убеждает Киев продолжать конфликт.

«Россия правильно считает, что США стоят за всем… На самом деле именно Вашингтон задаёт темп на Западе. Вашингтон стоит за Зеленским. Вашингтон говорит Зеленскому продолжать сражаться», — приводит РИА Новости слова Макгрегора, сказанные в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он добавил, что американская администрация срывает возможности дипломатического урегулирования конфликта.

Ранее бывший офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что президент США Джо Байден может оказать влияние на украинского лидера Владимира Зеленского одним звонком, пригрозив остановить военную помощь Киеву.