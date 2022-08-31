Глава Евросовета: главы МИД Армении и Азербайджана проведут встречу в течение месяца

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что главы МИД Армении и Азербайджана проведут встречу в течение месяца, в ходе которой стороны обсудят документ о мирном соглашении.

Мишель провёл переговоры с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе.

«(Лидеры стран. — RT) поручили главам МИД провести встречу в течение месяца для работы над проектом документа», — приводит РИА Новости его слова.

4 августа в Минобороны России заявили, что за сутки зафиксировано четыре случая нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, инциденты урегулированы с помощью миротворческого контингента.