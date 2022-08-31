США работают над организацией контакта с КНР на высшем уровне
- AP
«Мы работаем над организацией контакта на высшем уровне, но пока нет решения», — цитирует его РИА Новости.
Таким образом он ответил на вопрос журналиста о возможности очной встречи президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином.
Ранее официальный представитель китайского Минобороны У Цянь заявил, что КНР призывает США уважать важнейшие интересы Пекина и отказаться от иллюзий об использовании Тайваня для контроля над Китаем.