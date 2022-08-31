США работают над организацией контакта с КНР на высшем уровне

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты активно работают над организацией контакта с КНР на высшем уровне.

«Мы работаем над организацией контакта на высшем уровне, но пока нет решения», — цитирует его РИА Новости.

Таким образом он ответил на вопрос журналиста о возможности очной встречи президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее официальный представитель китайского Минобороны У Цянь заявил, что КНР призывает США уважать важнейшие интересы Пекина и отказаться от иллюзий об использовании Тайваня для контроля над Китаем.