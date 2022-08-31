Боррель заявил о необходимости вернуть начатую при Горбачёве эпоху сотрудничества
- Legion-Media
Об этом европейский дипломат написал в своём Twitter.
По его словам, Горбачёв «принёс в советский блок ветер свободы с гласностью и перестройкой».
Также Боррель заявил, что экс-президент СССР помог окончить холодную войну и «коренным образом изменить глобальную безопасность». Глава дипломатии ЕС добавил, что Горбачёв помог открыть эпоху взаимовыгодного сотрудничества.
«Эпоху, которая исчезла и которую срочно необходимо вернуть», — заявил Боррель.
Ранее российский президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Горбачёва.
30 августа стало известно, что Горбачёв скончался на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни.