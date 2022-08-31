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Боррель заявил о необходимости вернуть начатую при Горбачёве эпоху сотрудничества

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что бывший президент СССР Михаил Горбачёв открыл эпоху взаимовыгодного сотрудничества, которую «срочно необходимо вернуть».
Боррель заявил о необходимости вернуть начатую при Горбачёве эпоху сотрудничества
  • Legion-Media

Об этом европейский дипломат написал в своём Twitter.

По его словам, Горбачёв «принёс в советский блок ветер свободы с гласностью и перестройкой».

Также Боррель заявил, что экс-президент СССР помог окончить холодную войну и «коренным образом изменить глобальную безопасность». Глава дипломатии ЕС добавил, что Горбачёв помог открыть эпоху взаимовыгодного сотрудничества.

«Эпоху, которая исчезла и которую срочно необходимо вернуть», — заявил Боррель.

Ранее российский президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Горбачёва.

30 августа стало известно, что Горбачёв скончался на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни. 

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