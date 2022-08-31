Боррель заявил о необходимости вернуть начатую при Горбачёве эпоху сотрудничества

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что бывший президент СССР Михаил Горбачёв открыл эпоху взаимовыгодного сотрудничества, которую «срочно необходимо вернуть».

Об этом европейский дипломат написал в своём Twitter.

По его словам, Горбачёв «принёс в советский блок ветер свободы с гласностью и перестройкой».

Также Боррель заявил, что экс-президент СССР помог окончить холодную войну и «коренным образом изменить глобальную безопасность». Глава дипломатии ЕС добавил, что Горбачёв помог открыть эпоху взаимовыгодного сотрудничества.

«Эпоху, которая исчезла и которую срочно необходимо вернуть», — заявил Боррель.

Ранее российский президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Горбачёва.

30 августа стало известно, что Горбачёв скончался на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни.