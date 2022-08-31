Путин выразил соболезнования в связи со смертью Горбачёва 

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента СССР Михаила Горбачёва.

Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Он отметил, что Горбачёв был политиком и государственным деятелем, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории. Президент России обратил внимание на то, что Горбачёв возглавлял страну в период сложных и драматических изменений, а также глубоко понимал необходимость реформ.

Путин также особо отметил большую гуманитарную, благотворительную, просветительскую деятельность, которую вёл Горбачёв в последние годы.

«Ещё раз прошу принять искренние слова сочувствия и поддержки в связи с постигшей вас утратой», — обратился он к родным и близким Горбачёва.

30 августа стало известно, что Горбачёв скончался на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни.