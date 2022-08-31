Глава МИД Дании выступил за ограничение выдачи шенгенских виз гражданам России

Глава МИД Дании Еппе Куфуд заявил, что страна выступает за ввод ограничений на выдачу шенгенских виз гражданам России.

Об этом он заявил в Праге на неформальной встрече глав внешнеполитических ведомств стран ЕС.

«Ещё один новый и важный момент — обсуждение того, как ограничить въезд российских туристов в Европу. Дания имеет чёткую позицию по этому вопросу: мы хотим понять, есть ли у нас общая линия по ограничению въезда россиян в Европу, ограничению (выдачи. — RT) виз туристам», — цитирует Куфуда ТАСС.

Он добавил, что установление лимитов на посещение европейских стран такими туристами осмысленно.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД ЕС не примут в Праге никаких практических решений по визовым ограничениям в отношении россиян, а будут искать компромисс.