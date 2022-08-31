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Глава МИД Дании выступил за ограничение выдачи шенгенских виз гражданам России

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Глава МИД Дании Еппе Куфуд заявил, что страна выступает за ввод ограничений на выдачу шенгенских виз гражданам России.
Глава МИД Дании выступил за ограничение выдачи шенгенских виз гражданам России
  • AP

Об этом он заявил в Праге на неформальной встрече глав внешнеполитических ведомств стран ЕС.

«Ещё один новый и важный момент — обсуждение того, как ограничить въезд российских туристов в Европу. Дания имеет чёткую позицию по этому вопросу: мы хотим понять, есть ли у нас общая линия по ограничению въезда россиян в Европу, ограничению (выдачи. — RT) виз туристам», — цитирует Куфуда ТАСС.

Он добавил, что установление лимитов на посещение европейских стран такими туристами осмысленно.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД ЕС не примут в Праге никаких практических решений по визовым ограничениям в отношении россиян, а будут искать компромисс.

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