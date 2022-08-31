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Глава Еврокомиссии выразила соболезнования по случаю смерти Горбачёва

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила соболезнования по случаю смерти бывшего президента СССР Михаила Горбачёва.

«Горбачёв был авторитетным и уважаемым лидером. Он сыграл решающую роль в прекращении холодной войны и падении железного занавеса. Он открыл путь к свободной Европе. Это наследие мы не забудем», — написала она в Twitter.

Ранее РИА Новости сообщало, что экс-президент СССР Михаил Горбачёв скончался на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни.

10 мая стало известно, что скончался первый президент Украины Леонид Кравчук

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