«Украинские новости»: умер первый президент Украины Леонид Кравчук
Скончался первый президент Украины Леонид Кравчук. Об этом сообщило агентство «Украинские новости» со ссылкой на источник в семье Кравчука.
- РИА Новости
По словам источника, Кравчук скончался после продолжительной болезни.
Также о смерти Кравчука сообщило издание «Страна.ua». Леониду Кравчуку было 88 лет.
Ранее умер бывший председатель Верховного Совета Республики Белоруссии Станислав Шушкевич.
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