Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что сотрудники ЦРУ не предоставляют американскому лидеру Джо Байдену достоверных данных о ситуации на Украине.

«Высшее руководство ЦРУ участвует в принятии важнейших государственных решений и заинтересовано в карьере, а значит, его главная задача — делать так, чтобы президент был счастлив от той информации, которую он получает», — приводит его слова РИА Новости.

По информации Риттера, руководство ЦРУ оказывает давление на собирающих данные по украинскому кризису сотрудников.

«Президент не хочет читать о том, что его политика ужасна и в корне неправильна, ему приятнее видеть, что если он предпримет определённые шаги, то достигнет нужных целей», — подчеркнул экс-офицер.

Риттер допустил, что Байден из-за ложных докладов не понимает, что американская помощь Киеву не способна изменить ситуацию.

Ранее член палаты представителей от Республиканской партии Дэн Бишоп посоветовал Соединённым Штатам сосредоточиться на внутренних проблемах страны вместо того, чтобы продолжать финансирование Украины.

По его мнению, американские власти не в состоянии собрать достаточно средств, чтобы обеспечить безопасность границ США.