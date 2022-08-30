Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США призывают КНР открыть каналы связи.

«Мы продолжим держать каналы коммуникации с Пекином открытыми... Мы продолжим призывать Пекин вновь открыть эти каналы», — цитирует её ТАСС.

Вместе с тем, комментируя ситуацию вокруг Тайваня, представитель Белого дома заявила, что США намерены продолжать оказывать острову военную помощь.

Ранее официальный представитель китайского Минобороны У Цянь заявил, что КНР призывает США уважать важнейшие интересы Пекина и отказаться от иллюзий об использовании Тайваня для контроля над Китаем.