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США призывают КНР открыть каналы связи

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США призывают КНР открыть каналы связи.
США призывают КНР открыть каналы связи
  • Gettyimages.ru

«Мы продолжим держать каналы коммуникации с Пекином открытыми... Мы продолжим призывать Пекин вновь открыть эти каналы», — цитирует её ТАСС.

Вместе с тем, комментируя ситуацию вокруг Тайваня, представитель Белого дома заявила, что США намерены продолжать оказывать острову военную помощь.

Ранее официальный представитель китайского Минобороны У Цянь заявил, что КНР призывает США уважать важнейшие интересы Пекина и отказаться от иллюзий об использовании Тайваня для контроля над Китаем. 

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