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Финская таможня объяснила причину запрета россиянам провозить евро через границу

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Департамент таможенного контроля Финляндии объяснил, что запрет россиянам провозить евро через границу связан с санкциями, введёнными Евросоюзом.
Финская таможня объяснила причину запрета россиянам провозить евро через границу
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует РБК со ссылкой на заявление департамента.

Отмечается, что там сослались на ст. 5i регламента Совета ЕС, согласно которой запрещается продавать или экспортировать банкноты стран — членов ЕС в Россию.

На финской таможне уточнили, что исключение не распространяется на частных лиц, которые возвращаются в Россию из Финляндии: «они не могут привезти с собой в Россию банкноты евро».

Ранее экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько в беседе с RT допустил массовую денежную эмиссию в США и странах ЕС к концу года.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС Артём Голубев в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» допустил рост курса доллара выше 80 рублей во втором полугодии.

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