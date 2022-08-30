Финская таможня объяснила причину запрета россиянам провозить евро через границу

Департамент таможенного контроля Финляндии объяснил, что запрет россиянам провозить евро через границу связан с санкциями, введёнными Евросоюзом.

Об этом информирует РБК со ссылкой на заявление департамента.

Отмечается, что там сослались на ст. 5i регламента Совета ЕС, согласно которой запрещается продавать или экспортировать банкноты стран — членов ЕС в Россию.

На финской таможне уточнили, что исключение не распространяется на частных лиц, которые возвращаются в Россию из Финляндии: «они не могут привезти с собой в Россию банкноты евро».

Ранее экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько в беседе с RT допустил массовую денежную эмиссию в США и странах ЕС к концу года.

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