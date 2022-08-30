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Путин: Лукашенко вносит большой вклад в развитие дружественных связей России и Белоруссии

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Президент России Владимир Путин в поздравлении белорусскому коллеге Александру Лукашенко с днём рождения отметил, что лидер республики вносит большой личный вклад в развитие дружественных отношений между двумя странами.
Путин: Лукашенко вносит большой вклад в развитие дружественных связей России и Белоруссии
  • РИА Новости

«Вы вносите большой личный вклад в развитие дружественных, союзнических российско-белорусских связей, партнёрского взаимодействия в противостоянии угрозам и вызовам нашей общей безопасности», — говорится в послании Путина.

Он высоко оценил товарищеские отношения между двумя президентами.

«Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога и тесной совместной работы с Вами по наращиванию двустороннего сотрудничества во всех сферах, дальнейшему развитию интеграции в рамках Союзного государства. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших братских народов», — подчеркнул глава российского государства.

Он также по телефону поздравил Лукашенко с днём рождения.

Стороны обсудили некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня, а также ситуацию на Украине.

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