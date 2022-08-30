Путин: Лукашенко вносит большой вклад в развитие дружественных связей России и Белоруссии
- РИА Новости
«Вы вносите большой личный вклад в развитие дружественных, союзнических российско-белорусских связей, партнёрского взаимодействия в противостоянии угрозам и вызовам нашей общей безопасности», — говорится в послании Путина.
Он высоко оценил товарищеские отношения между двумя президентами.
«Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога и тесной совместной работы с Вами по наращиванию двустороннего сотрудничества во всех сферах, дальнейшему развитию интеграции в рамках Союзного государства. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших братских народов», — подчеркнул глава российского государства.
Он также по телефону поздравил Лукашенко с днём рождения.
Стороны обсудили некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня, а также ситуацию на Украине.