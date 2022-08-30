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Bloomberg: Германия и Франция предложили ЕС меры «по борьбе с пропагандой внутри России»

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Германия и Франция предложили странам-членам Евросоюза принять меры «по борьбе с пропагандой внутри России». Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что Берлин и Париж призывают ЕС изучать «творческие пути» распространения независимой информации в России.

В частности, предлагается предоставлять русскоязычный контент русскоговорящим, проживающим за рубежом, а также финансировать курсы по медиаграмотности на русском языке.

Для продвижения подобных курсов предполагается использовать YouTube, TikTok, Telegram и «ВКонтакте».

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, что в Польше, Эстонии, Латвии работают киберцентры против России.

По словам Медведева, России необходимо парировать сильное давление Запада в сфере информационных технологий.

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