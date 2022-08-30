Оззи Осборн заявил о желании уехать из США из-за роста преступности в стране

Британский рок-музыкант, один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн заявил о своём желании покинуть Соединённые Штаты, где он проживает последние 20 лет, на фоне роста насилия и преступности в стране.

«Я сыт по горло ежедневными убийствами людей. Одному Богу известно, сколько людей уже погибли из-за нападений на школы», — рассказал он в интервью The Observer.

Осборн напомнил, что он родом из Великобритании и поэтому хочет вернуться на родину.

Супруга артиста Шэрон также заявила, что США сильно изменились, а в стране больше нет ничего «объединяющего».

«Теперь это уже ненормальное место для жизни», — заключила она.

4 июля в штате Иллинойс произошла массовая стрельба во время парада в честь Дня независимости США.

Согласно последним данным, в результате происшествия погибли семь человек, ещё 24 пострадали.