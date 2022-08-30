Оззи Осборн заявил о желании уехать из США из-за роста преступности в стране
«Я сыт по горло ежедневными убийствами людей. Одному Богу известно, сколько людей уже погибли из-за нападений на школы», — рассказал он в интервью The Observer.
Осборн напомнил, что он родом из Великобритании и поэтому хочет вернуться на родину.
Супруга артиста Шэрон также заявила, что США сильно изменились, а в стране больше нет ничего «объединяющего».
«Теперь это уже ненормальное место для жизни», — заключила она.
4 июля в штате Иллинойс произошла массовая стрельба во время парада в честь Дня независимости США.
Согласно последним данным, в результате происшествия погибли семь человек, ещё 24 пострадали.