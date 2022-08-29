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В МИД Венгрии заявили, что энергетическая политика Западной Европы движется к краху

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Энергетическая политика некоторых западноевропейских стран движется к краху «со скоростью астероида». Такое мнение выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на встрече с венгерскими послами.
В МИД Венгрии заявили, что энергетическая политика Западной Европы движется к краху
  • Gettyimages.ru

«Все эти заявления, всё это очковтирательство, которое продолжалось со стороны Западной Европы в вопросе энергоснабжения, просто совершенно не работают с приближением зимы», — цитирует его РИА Новости.

По его мнению, рано или поздно, когда в Европе начнутся проблемы с отоплением, с глаз европейского населения «спадёт пелена» в вопросах энергетики.

«Рано или поздно пелена спадёт, король голый, отопление или есть, или нет, а есть оно, если есть энергоносители», — отметил Сийярто.

Глава венгерского МИД подчеркнул, что в Европе невозможно обеспечить энергобезопасность без российских источников.

«Мы не готовы даже обсуждать любые санкции в сфере энергетики... И вынося за скобки — очень немало тех, кто в этом тоже заинтересован, не только мы не хотим вести эти переговоры», — заключил он.

Ранее профессор политической экономии Кембриджского университета Хелен Томпсон заявила, что Западу зимой грозит «энергетическая расплата» за отсутствие российского газа.

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