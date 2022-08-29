Глава МИД Ирана посетит Россию с рабочим визитом 31 августа

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан приедет в Россию с рабочим визитом, в ходе которого проведёт переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Об этом сообщили в МИД России.

Стороны намерены обсудить ситуацию, касающуюся Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, а также проблемы Украины, Сирии, Афганистана и Закавказья.

Кроме того, главы российского и иранского МИД обсудят торгово-экономическое двустороннее сотрудничество в контексте реализации ключевых совместных проектов в области энергетики и транспорта.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Россия ведёт политику расширения и укрепления торговых и военных связей с Ираном с целью противостояния санкционному давлению со стороны западных стран.