Глава МИД Ирана посетит Россию с рабочим визитом 31 августа
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Об этом сообщили в МИД России.
Стороны намерены обсудить ситуацию, касающуюся Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, а также проблемы Украины, Сирии, Афганистана и Закавказья.
Кроме того, главы российского и иранского МИД обсудят торгово-экономическое двустороннее сотрудничество в контексте реализации ключевых совместных проектов в области энергетики и транспорта.
Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Россия ведёт политику расширения и укрепления торговых и военных связей с Ираном с целью противостояния санкционному давлению со стороны западных стран.