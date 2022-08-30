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Разведка США изучает потенциальный риск нацбезопасности от изъятых у Трампа документов

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Разведка США изучает потенциальный риск для национальной безопасности от раскрытия данных, содержащихся в документах, которые были изъяты при обыске в поместье бывшего президента США Дональда Трампа.
Разведка США изучает потенциальный риск нацбезопасности от изъятых у Трампа документов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщается в опубликованном уведомлении, которое Министерство юстиции США направило в федеральный суд по Южному округу Флориды.

«Офис директора национальной разведки участвует в работе по классификации материалов, изъятых во время обыска», — говорится в документе, как передаёт ТАСС.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Трамп хранил в своём поместье Мар-а-Лаго не менее 300 секретных документов.

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