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Фон дер Ляйен: ЕС потратит €300 млрд на зелёный переход для отказа от российских ресурсов

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Евросоюз выделит €300 млрд на зелёный переход с целью отказа от российских энергоресурсов. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Фон дер Ляйен: ЕС потратит €300 млрд на зелёный переход для отказа от российских ресурсов
  • Gettyimages.ru

Такое заявление глава Еврокомиссии сделала, выступая на XVII Международном стратегическом форуме в городе Блед (Словения). Её выступление транслировала пресс-служба Еврокомиссии.

«Сейчас ЕС в рамках инициативы REPowerEU выделит €300 млрд инвестиций, чтобы осуществить зелёный переход и завершить эру русского ископаемого топлива в Европе», — цитирует её ТАСС.

По её словам, реализация зелёного перехода необходима для того, чтобы «исключить возможности для энергетического шантажа со стороны России» и полностью отказаться от российского ископаемого топлива.

Ранее премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зёдер заявил, что власти Германии испытывают проблемы с поисками альтернатив поставкам газа из России.

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