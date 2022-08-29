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Глава Shell спрогнозировал газовый кризис в Европе на протяжении нескольких зим

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Глава международной нефтегазовой компании Royal Dutch Shell Бен ван Берден заявил, что в связи с сокращением поставок топлива из России страны Европы могут столкнуться с нехваткой газа в течение нескольких зим.
Глава Shell спрогнозировал газовый кризис в Европе на протяжении нескольких зим
  • AP

Как сообщает издание Reuters, своё заявление Берден сделал на пресс-конференции в норвежском Ставангере.

«Вполне возможно, что у нас будет ряд зим, когда мы должны каким-то образом найти решения», — сказал глава Shell.

Он также отметил, что на нефтяном рынке в течение некоторого времени будет сохраняться превышение спроса над предложением.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает необходимым укрепление энергетического суверенитета Европы и глубокое реформирование энергорынка ЕС.

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