Глава Shell спрогнозировал газовый кризис в Европе на протяжении нескольких зим
- AP
Как сообщает издание Reuters, своё заявление Берден сделал на пресс-конференции в норвежском Ставангере.
«Вполне возможно, что у нас будет ряд зим, когда мы должны каким-то образом найти решения», — сказал глава Shell.
Он также отметил, что на нефтяном рынке в течение некоторого времени будет сохраняться превышение спроса над предложением.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает необходимым укрепление энергетического суверенитета Европы и глубокое реформирование энергорынка ЕС.