Макрон: Европа должна укрепить свой энергетический суверенитет

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что считает необходимым укрепление энергетического суверенитета Европы и глубокое реформирование энергорынка ЕС.

Об этом он заявил на встрече с польским премьером Матеушем Моравецким в Елисейском дворце.

«Франция и Польша уже несколько месяцев добиваются укрепления энергетического суверенитета. Мы также выступаем за глубокую реформу европейского энергорынка», — цитирует Макрона ТАСС.

Ранее Bloomberg со ссылкой на исполнительного директора London Energy Consulting Дэвида Кокса написал, что власти Великобритании замалчивают перспективу отключения электроэнергии зимой.