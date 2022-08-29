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Макрон: Европа должна укрепить свой энергетический суверенитет

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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что считает необходимым укрепление энергетического суверенитета Европы и глубокое реформирование энергорынка ЕС.
Макрон: Европа должна укрепить свой энергетический суверенитет
  • Gettyimages.ru

Об этом он заявил на встрече с польским премьером Матеушем Моравецким в Елисейском дворце.

«Франция и Польша уже несколько месяцев добиваются укрепления энергетического суверенитета. Мы также выступаем за глубокую реформу европейского энергорынка», — цитирует Макрона ТАСС.

Ранее Bloomberg со ссылкой на исполнительного директора London Energy Consulting Дэвида Кокса написал, что власти Великобритании замалчивают перспективу отключения электроэнергии зимой

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