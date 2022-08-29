Макрон: Европа должна укрепить свой энергетический суверенитет
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Об этом он заявил на встрече с польским премьером Матеушем Моравецким в Елисейском дворце.
«Франция и Польша уже несколько месяцев добиваются укрепления энергетического суверенитета. Мы также выступаем за глубокую реформу европейского энергорынка», — цитирует Макрона ТАСС.
Ранее Bloomberg со ссылкой на исполнительного директора London Energy Consulting Дэвида Кокса написал, что власти Великобритании замалчивают перспективу отключения электроэнергии зимой.