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МИД КНР: раздувание «теории китайской угрозы» не поможет Лондону решить свои проблемы

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Раздувание так называемой теории китайской угрозы не поможет Великобритании решить собственные проблемы, заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.
МИД КНР: раздувание «теории китайской угрозы» не поможет Лондону решить свои проблемы
  • AP

Дипломата цитирует РИА Новости.

По словам представителя Пекина, он бы хотел сказать отдельным британским политикам, что раздувание так называемой теории китайской угрозы является безответственными высказываниями, которые не помогут решить собственные проблемы Великобритании.

Ранее The Times писала, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс в случае избрания премьер-министром страны впервые объявит Китай угрозой безопасности королевства.

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