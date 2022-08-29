Аналитик Швейцер усомнился в возможности расширения ЕС за счёт Западных Балкан и Украины

Руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер прокомментировал в беседе с RT предложение канцлера Германии Олафа Шольца расширить ЕС за счёт включения в союз стран Западных Балкан, Украины, Молдавии, а в перспективе — Грузии.

Швейцер отметил, что разговор о расширении ЕС ведётся очень давно.

«Турция с самого начала была в кандидатах, и она ещё не подошла даже на определённое расстояние. Так что все эти разговоры имеют какое-то значение в пропагандистском плане, но практически — это нереально. Особенно разговоры по поводу Украины, с которой многое неясно. Это всё, что называется, вилами по воде», — подчеркнул эксперт.

Специалист отметил, что сейчас главная задача европейских политиков, наоборот, «удержать» все государства в составе союза.

«Есть страны, которые в чём-то сомневаются... Они не выйдут, но они ищут себе политический капитал на разговорах о справедливости распределения средств, энергоресурсов. У них тема, с одной стороны, якобы увеличения и расширения, а с другой стороны — сохранения», — заключил собеседник RT.

Ранее Шольц предложил расширить ЕС за счёт включения в союз стран Западных Балкан, Украины, Молдавии, а в перспективе — Грузии.