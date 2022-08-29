военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

FT: глава МИД Британии Трасс раздражает администрацию США своей прямолинейностью

Короткая ссылка
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, которая является претендентом на пост премьера Соединённого Королевства, раздражает администрацию США своей прямолинейностью и агрессивностью. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники в американских правительственных кругах.
FT: глава МИД Британии Трасс раздражает администрацию США своей прямолинейностью
  • AP

«Когда только назначенная на пост главы МИД Британии Лиз Трасс встретилась со своим американским коллегой Энтони Блинкеном в первый раз в прошлом сентябре, разговор был далёк от дипломатического тона», — говорится в сообщении.

Авторы статьи пишут, что Трасс на встрече поставила под вопрос особенность отношений между Британией и США. Этот концепт развивал британский премьер Уинстон Черчилль, отмечается в тексте.

В США считают, что эти переговоры стали показателем прямолинейного и агрессивного стиля Трасс.

В Вашингтоне опасаются, что глава МИД может продолжить придерживаться «лобового» решения вопросов на посту премьера Британии.

Ранее Трасс заявила, что на данный момент неясно, является ли французский президент Эммануэль Макрон другом Британии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить