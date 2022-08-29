FT: глава МИД Британии Трасс раздражает администрацию США своей прямолинейностью

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, которая является претендентом на пост премьера Соединённого Королевства, раздражает администрацию США своей прямолинейностью и агрессивностью. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники в американских правительственных кругах.

«Когда только назначенная на пост главы МИД Британии Лиз Трасс встретилась со своим американским коллегой Энтони Блинкеном в первый раз в прошлом сентябре, разговор был далёк от дипломатического тона», — говорится в сообщении.

Авторы статьи пишут, что Трасс на встрече поставила под вопрос особенность отношений между Британией и США. Этот концепт развивал британский премьер Уинстон Черчилль, отмечается в тексте.

В США считают, что эти переговоры стали показателем прямолинейного и агрессивного стиля Трасс.

В Вашингтоне опасаются, что глава МИД может продолжить придерживаться «лобового» решения вопросов на посту премьера Британии.

Ранее Трасс заявила, что на данный момент неясно, является ли французский президент Эммануэль Макрон другом Британии.