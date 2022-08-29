Глава Минэкономики ФРГ: ПХГ Германии будут заполнены на 85% раньше предписанного срока

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что подземные хранилища газа (ПХГ) будут заполнены на 85% раньше запланированного срока — к началу сентября.

Об этом он заявил на пресс-конференции.

«С заполнением хранилищ мы продвигаемся быстрее, нежели предписано законом. На сегодняшний день уровень составляет почти 83%, в начале сентября мы достигнем уровня 85%», — цитирует министра экономики ФРГ ТАСС.

Уровень заполненности ПХГ в 85% планировалось достигнуть к 1 октября. К 1 ноября, согласно распоряжению правительства ФРГ, газовые хранилища должны быть заполнены на 95%.

Ранее глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер назвал труднодостижимой цель заполнить ПХГ на 95% к ноябрю.