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Глава Минэкономики ФРГ: ПХГ Германии будут заполнены на 85% раньше предписанного срока

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Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что подземные хранилища газа (ПХГ) будут заполнены на 85% раньше запланированного срока — к началу сентября.
Глава Минэкономики ФРГ: ПХГ Германии будут заполнены на 85% раньше предписанного срока
  • РИА Новости

Об этом он заявил на пресс-конференции. 

«С заполнением хранилищ мы продвигаемся быстрее, нежели предписано законом. На сегодняшний день уровень составляет почти 83%, в начале сентября мы достигнем уровня 85%», — цитирует министра экономики ФРГ ТАСС.

Уровень заполненности ПХГ в 85% планировалось достигнуть к 1 октября. К 1 ноября, согласно распоряжению правительства ФРГ, газовые хранилища должны быть заполнены на 95%.

Ранее глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер назвал труднодостижимой цель заполнить ПХГ на 95% к ноябрю.

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