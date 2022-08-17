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Глава регулятора ФРГ Мюллер назвал труднодостижимой цель заполнить ПХГ на 95% к ноябрю

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Глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер назвал труднодостижимой цель заполнить ПХГ на 95% к ноябрю.
Глава регулятора ФРГ Мюллер назвал труднодостижимой цель заполнить ПХГ на 95% к ноябрю
  • Gettyimages.ru

Об этом он заявил в интервью Bloomberg.

По его словам, достижение ноябрьского целевого показателя в 95% кажется «труднодостижимым», поскольку для заполнения некоторых хранилищ требуется больше времени.

«Я не могу обещать вам, что все хранилища в Германии будут заполнены на 95% в ноябре, даже при хороших условиях спроса и предложения», — добавил он.

Сейчас регулятор ФРГ изучает, как расставить приоритеты в поставках газа в отрасли, которые считаются важными для экономики.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что страна направляет в ФРГ максимально возможные объёмы газа.

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