Глава регулятора ФРГ Мюллер назвал труднодостижимой цель заполнить ПХГ на 95% к ноябрю

Глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер назвал труднодостижимой цель заполнить ПХГ на 95% к ноябрю.

Об этом он заявил в интервью Bloomberg.

По его словам, достижение ноябрьского целевого показателя в 95% кажется «труднодостижимым», поскольку для заполнения некоторых хранилищ требуется больше времени.

«Я не могу обещать вам, что все хранилища в Германии будут заполнены на 95% в ноябре, даже при хороших условиях спроса и предложения», — добавил он.

Сейчас регулятор ФРГ изучает, как расставить приоритеты в поставках газа в отрасли, которые считаются важными для экономики.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что страна направляет в ФРГ максимально возможные объёмы газа.