Пентагон проводит подготовку сбежавших в Соединённые Штаты афганских лётчиков для последующей отправки на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Пентагон, как нам известно, занялся набором для Украины бывших афганских лётчиков учебно-боевых самолётов, которые сбежали год назад в США вместе с американцами», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, подготовка проходит в Калифорнии, после чего их планируется перебросить на Украину через Польшу.

Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что часть бывших афганских спецназовцев присоединились к украинским нацистским группировкам.