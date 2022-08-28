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Лидер «Сербской десницы» Вацич: на крестном ходе в Белграде несут множество российских флагов

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Сергей Белоус
Лидер партии «Сербская десница» Миша Вацич в разговоре с RT сообщил, что на массовое шествие православных сербов в Белграде вышли тысячи людей. По его словам, сербы знают о поддержке со стороны России и сами поддерживают братский русский народ.
Лидер «Сербской десницы» Вацич: на крестном ходе в Белграде несут множество российских флагов
  • Gettyimages.ru
  • © Verena Altmann / EyeEm

«Мы на православной патриотической литии (крестном ходе), куда мы вышли, чтобы защитить нашу семью и православную сербскую веру. Речь о литии, которую официально организовала Сербская православная церковь. Это уже вторая подобная лития. Как мы видим, вышло более десяти тысяч человек, в основном это семьи с детьми. Мы мирно и достойно проходим, начав от Сербской патриархии. Идём к самому большому православному храму — храму Святого Саввы», — рассказал Вацич.

Он также положительно ответил на вопрос о том, ощущается ли в Сербии поддержка со стороны России, где 28 августа прошёл автопробег в поддержку сербов.

«Конечно, мы знаем. Я на своих страницах в соцсетях публиковал про автопробег в Москве и большой патриотический концерт. Мы очень благодарны русским братьям. Но, как вы можете видеть, мы также поддерживаем спецоперацию и среди флагов, помимо сербских, больше всего российских флагов, флагов царской России, Византии. Сербы и русские — братья навсегда. Когда на вас нападают — мы с вами, и когда на нас нападают, слава богу, вы с нами», — сказал политик.

Как ранее рассказал RT генеральный секретарь Общесербского славянского движения Ранко Гойкович, для сербов очень важна поддержка русских братьев.

Сегодня в Белграде проходит массовое шествие православных сербов против давления Запада и навязывания сербскому народу нетрадиционных ценностей.

Также 28 августа в Москве стартовал автопробег, который завершился видеосвязью с Белградом.

Участники московского мероприятия передали эстафету столице Сербии, где началось масштабное шествие за единство страны и традиционные ценности.

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