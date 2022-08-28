Организатор крестного хода в Белграде: Россия является искренним другом сербского народа

Для сербов очень важна поддержка русских братьев, заявил организатор крестного хода в Белграде за единство страны, генеральный секретарь Общесербского славянского движения Ранко Гойкович.

«Конечно же, мы чувствуем эту поддержку и от всего сердца благодарим всех русских братьев и сестёр, которые сегодня поддерживают нас», — сказал Гойкович в комментарии RT.

Сегодня в Белграде проходит массовое шествие православных сербов против давления Запада и навязывания сербскому народу нетрадиционных ценностей.

По словам Ранко Гойковича, 14 августа в аналогичном мероприятии приняли участие около 50 тыс. человек и около 300 представителей клира Сербской православной церкви. Организаторы нынешнего шествия ожидают, что число участников увеличится более чем вдвое.

«Наша главная цель — запретить в нашей стране проведение сатанинского мероприятия под названием Европрайд и на законодательном уровне запретить пропаганду идеологии гомосексуализма среди несовершеннолетних», — подчеркнул Гойкович.

В воскресенье, 28 августа, в Москве стартовал автопробег, который завершился видеосвязью с Белградом.

Участники московского мероприятия передали эстафету шествия столице Сербии, где началось масштабное шествие за единство страны и традиционные ценности.