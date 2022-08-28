военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Организатор крестного хода в Белграде: Россия является искренним другом сербского народа

Короткая ссылка
Елизавета Комарова
Для сербов очень важна поддержка русских братьев, заявил организатор крестного хода в Белграде за единство страны, генеральный секретарь Общесербского славянского движения Ранко Гойкович.
Организатор крестного хода в Белграде: Россия является искренним другом сербского народа
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Конечно же, мы чувствуем эту поддержку и от всего сердца благодарим всех русских братьев и сестёр, которые сегодня поддерживают нас», — сказал Гойкович в комментарии RT.

Сегодня в Белграде проходит массовое шествие православных сербов против давления Запада и навязывания сербскому народу нетрадиционных ценностей.

По словам Ранко Гойковича, 14 августа в аналогичном мероприятии приняли участие около 50 тыс. человек и около 300 представителей клира Сербской православной церкви. Организаторы нынешнего шествия ожидают, что число участников увеличится более чем вдвое.

«Наша главная цель — запретить в нашей стране проведение сатанинского мероприятия под названием Европрайд и на законодательном уровне запретить пропаганду идеологии гомосексуализма среди несовершеннолетних», — подчеркнул Гойкович.

В воскресенье, 28 августа, в Москве стартовал автопробег, который завершился видеосвязью с Белградом.

Участники московского мероприятия передали эстафету шествия столице Сербии, где началось масштабное шествие за единство страны и традиционные ценности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить