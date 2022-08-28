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Axios: глава МОССАД посетит Вашингтон для обсуждения ядерной сделки

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Глава израильской разведки МОССАД Давид Барнеа посетит Вашингтон для переговоров на тему новой сделки по восстановлению ядерного соглашения с Ираном.
Axios: глава МОССАД посетит Вашингтон для обсуждения ядерной сделки
  • AP
  • © Michael Gruber

Об этом, как передаёт Axios, сообщил журналистам высокопоставленный израильский чиновник.

По имеющимся данным, визит связан с тем, что в последние недели США и Иран значительно приблизились к соглашению о восстановлении ядерного соглашения 2015 года, против которого выступают власти Израиля.

Портал сообщает, что ранее Барнеа критиковал политику администрации США в отношении соглашения. Как отмечается, поездка главы израильской спецслужбы в Вашингтон организована с целью давления на администрацию американского президента Джо Байдена из-за грядущей сделки.

Кроме того, Барнеа может провести встречу с директором ЦРУ Уильямом Бёрнсом.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США готовят сценарии на разные варианты развития событий вокруг ядерной сделки с Ираном.

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