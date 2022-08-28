France Info: Макрона освистали во время визита в Алжир

Президента Франции Эммануэля Макрона освистали во время визита в Алжир. Об этом сообщает телеканал France Info.

Отмечается, что французский лидер вышел из магазина и устроил неформальное общение с народом.

Как передаёт РИА Новости, люди выкрикивали лозунги «Да здравствует Алжир!», «Мы у себя дома», «Франция пожирает нашу страну».

Макрон после краткого общения поблагодарил местных жителей и сел в автомобиль.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Франция на данный момент является для России недружественной страной из-за антироссийских действий.