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France Info: Макрона освистали во время визита в Алжир

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Президента Франции Эммануэля Макрона освистали во время визита в Алжир. Об этом сообщает телеканал France Info.
France Info: Макрона освистали во время визита в Алжир
  • AFP
  • © Ludovic MARIN

Отмечается, что французский лидер вышел из магазина и устроил неформальное общение с народом.

Как передаёт РИА Новости, люди выкрикивали лозунги «Да здравствует Алжир!», «Мы у себя дома», «Франция пожирает нашу страну».

Макрон после краткого общения поблагодарил местных жителей и сел в автомобиль.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Франция на данный момент является для России недружественной страной из-за антироссийских действий.

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