В сербской канцелярии по Косову и Метохии высказались о гарантиях ЕС по документам

Глава канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что гарантии свободного перемещения, предоставленные Евросоюзом, обеспечат мир и стабильность в регионе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канцелярии.

«Нам удалось получить необходимые гарантии ЕС и в связи с этим достичь соглашения о свободе перемещения и сербских документах. Этим нам удалось обеспечить мир и стабильность на территории Косова и Метохии и сохранить сербские документы в южном крае, как севернее, так и южнее Ибара», — отметил Петкович.

Он подчеркнул, что это имеет решающее значение для сербов в Косове и Метохии.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз получил гарантии от премьера самопровозглашённого Косова Альбина Курти относительно свободного передвижения через границы косовских сербов по их удостоверениям личности.