В сербской канцелярии по Косову и Метохии высказались о гарантиях ЕС по документам
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канцелярии.
«Нам удалось получить необходимые гарантии ЕС и в связи с этим достичь соглашения о свободе перемещения и сербских документах. Этим нам удалось обеспечить мир и стабильность на территории Косова и Метохии и сохранить сербские документы в южном крае, как севернее, так и южнее Ибара», — отметил Петкович.
Он подчеркнул, что это имеет решающее значение для сербов в Косове и Метохии.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз получил гарантии от премьера самопровозглашённого Косова Альбина Курти относительно свободного передвижения через границы косовских сербов по их удостоверениям личности.