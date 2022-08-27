военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В сербской канцелярии по Косову и Метохии высказались о гарантиях ЕС по документам

Короткая ссылка
Глава канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что гарантии свободного перемещения, предоставленные Евросоюзом, обеспечат мир и стабильность в регионе.
В сербской канцелярии по Косову и Метохии высказались о гарантиях ЕС по документам
  • AFP
  • © Armend NIMANI

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канцелярии.

«Нам удалось получить необходимые гарантии ЕС и в связи с этим достичь соглашения о свободе перемещения и сербских документах. Этим нам удалось обеспечить мир и стабильность на территории Косова и Метохии и сохранить сербские документы в южном крае, как севернее, так и южнее Ибара», — отметил Петкович.

Он подчеркнул, что это имеет решающее значение для сербов в Косове и Метохии.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз получил гарантии от премьера самопровозглашённого Косова Альбина Курти относительно свободного передвижения через границы косовских сербов по их удостоверениям личности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить