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Число жертв столкновений в Триполи достигло 12

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В ливийской столице Триполи уже 12 человек погибли и 87 получили ранения в столкновениях между формированиями политиков, претендующих на власть в стране.
Число жертв столкновений в Триполи достигло 12
  • AP
  • © Yousef Murad

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии.

«По первоначальным данным, в результате столкновений в Триполи погибли 12 человек, 87 получили ранения», — указывает ведомство.

Ранее сообщалось о гибели семи человек в Триполи в боях между отрядами, лояльными к главе Правительства национального единства Ливии Абдельхамиду Дбейбе, и сторонниками избранного парламентом премьера Ливии Фатхи Башаги.

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