Число жертв столкновений в Триполи достигло 12
- AP
- © Yousef Murad
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии.
«По первоначальным данным, в результате столкновений в Триполи погибли 12 человек, 87 получили ранения», — указывает ведомство.
Ранее сообщалось о гибели семи человек в Триполи в боях между отрядами, лояльными к главе Правительства национального единства Ливии Абдельхамиду Дбейбе, и сторонниками избранного парламентом премьера Ливии Фатхи Башаги.