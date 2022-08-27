Число жертв столкновений в Триполи достигло 12

В ливийской столице Триполи уже 12 человек погибли и 87 получили ранения в столкновениях между формированиями политиков, претендующих на власть в стране.

AP

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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии. «По первоначальным данным, в результате столкновений в Триполи погибли 12 человек, 87 получили ранения», — указывает ведомство. Ранее сообщалось о гибели семи человек в Триполи в боях между отрядами, лояльными к главе Правительства национального единства Ливии Абдельхамиду Дбейбе, и сторонниками избранного парламентом премьера Ливии Фатхи Башаги.