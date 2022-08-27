Семь человек погибли в результате беспорядков в столице Ливии
- AP
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные телеканала, бои между отрядами, лояльными к главе Правительства национального единства Ливии Абдельхамиду Дбейбе, и сторонниками избранного парламентом премьера Ливии Фатхи Башаги начались 26 августа в Триполи.
По данным Al-Arabia, формирования сторонников Башаги сейчас подходят к Триполи с трёх сторон. Сообщается, что они заняли территорию международного аэропорта Триполи.
Ранее министр юстиции Чехии Павел Блажек допустил угрозу революции в ЕС из-за роста цен на энергию.