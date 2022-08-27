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Семь человек погибли в результате беспорядков в столице Ливии

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В результате столкновений в Триполи между формированиями политиков, претендующих на власть в Ливии, семь человек погибли, 30 пострадали. Об этом сообщает телеканал Al-Arabia.
Семь человек погибли в результате беспорядков в столице Ливии
  • AP
  • © Yousef Murad

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные телеканала, бои между отрядами, лояльными к главе Правительства национального единства Ливии Абдельхамиду Дбейбе, и сторонниками избранного парламентом премьера Ливии Фатхи Башаги начались 26 августа в Триполи.

По данным Al-Arabia, формирования сторонников Башаги сейчас подходят к Триполи с трёх сторон. Сообщается, что они заняли территорию международного аэропорта Триполи.

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