военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Посольство России отреагировало на публикацию о якобы шпионаже россиянки в Италии

Короткая ссылка
Посольство России в Риме отреагировало на обвинения газеты La Repubblica в якобы шпионаже гражданки России в Италии.
Посольство России отреагировало на публикацию о якобы шпионаже россиянки в Италии
  • Gettyimages.ru
  • © Buena Vista Images

Накануне издание написало о некой Марии Адела, которая под видом владелицы ювелирного магазина общалась с офицерами НАТО.

В Telegram-канале посольства опубликовали картину Васи Ложкина «Привет от Кибальчиша» с подписью: «Если вы видите повсюду русских шпионов, то, возможно, вы слишком много читаете газету «Репубблика».

Ранее российский посол в Риме Сергей Разов во время общения с итальянскими дипломатами указал на факты недружественных высказываний официальных лиц и СМИ в Италии в отношении России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить