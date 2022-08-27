Посольство России отреагировало на публикацию о якобы шпионаже россиянки в Италии
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Накануне издание написало о некой Марии Адела, которая под видом владелицы ювелирного магазина общалась с офицерами НАТО.
В Telegram-канале посольства опубликовали картину Васи Ложкина «Привет от Кибальчиша» с подписью: «Если вы видите повсюду русских шпионов, то, возможно, вы слишком много читаете газету «Репубблика».
Ранее российский посол в Риме Сергей Разов во время общения с итальянскими дипломатами указал на факты недружественных высказываний официальных лиц и СМИ в Италии в отношении России.