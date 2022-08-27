В Праге загорелось здание Центрального военного госпиталя
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«Пожарные работают над тушением огня под крышей павильона А5, в котором расположено отделение неврологии, включая палаты для больных», — цитирует его РИА Новости.
По словам Кавки, персонал и пациентов медучреждения удалось своевременно эвакуировать, пострадавших нет.
Центральный военный госпиталь — один из ведущих в Чехии, где проходили лечение все лидеры государства постсоциалистического периода.
Ранее Daily Mail сообщала, что страны Европы страдают от рекордной жары и лесных пожаров.
Президент России Владимир Путин заявил о сложной ситуации с лесными пожарами на всём европейском континенте.