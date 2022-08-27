Россия в сентябре передаст Японии тела погибших при крушении KAZU 1

Российская сторона передаст в сентябре Японии тела трёх погибших при крушении туристического судна KAZU 1 у острова Хоккайдо.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные агентства Kyodo, договорённость была достигнута на правительственном уровне.

Делегация японской службы безопасности на море посетит в сентябре порт Корсаков, где состоится передача тел.

В апреле круизное судно KAZU 1 подало сигнал и сообщило, что тонет.

Уточняется, что на борту находились 26 человек.

27 мая стало известно, что в Японии подняли на поверхность затонувший корабль.