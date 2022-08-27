Россия в сентябре передаст Японии тела погибших при крушении KAZU 1
- AFP
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные агентства Kyodo, договорённость была достигнута на правительственном уровне.
Делегация японской службы безопасности на море посетит в сентябре порт Корсаков, где состоится передача тел.
В апреле круизное судно KAZU 1 подало сигнал и сообщило, что тонет.
Уточняется, что на борту находились 26 человек.
27 мая стало известно, что в Японии подняли на поверхность затонувший корабль.