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Россия в сентябре передаст Японии тела погибших при крушении KAZU 1

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Российская сторона передаст в сентябре Японии тела трёх погибших при крушении туристического судна KAZU 1 у острова Хоккайдо.
Россия в сентябре передаст Японии тела погибших при крушении KAZU 1
  • AFP
  • © STR / JIJI PRESS

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные агентства Kyodo, договорённость была достигнута на правительственном уровне.

Делегация японской службы безопасности на море посетит в сентябре порт Корсаков, где состоится передача тел.

В апреле круизное судно KAZU 1 подало сигнал и сообщило, что тонет

Уточняется, что на борту находились 26 человек.

27 мая стало известно, что в Японии подняли на поверхность затонувший корабль.

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