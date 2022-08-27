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Посол: запуск российско-ангольского спутника запланирован на конец 2022 года

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Запуск российско-ангольского спутника AngoSat-2 запланирован на 2022 год. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол республики в Москве Аугушту да Силва Кунья.
Посол: запуск российско-ангольского спутника запланирован на конец 2022 года
  • РИА Новости
  • © Сергей Савостьянов

«Запуск спутника запланирован на этот год. Хочется верить, что он состоится до завершения года», — заявил он.

По его словам, проект позволит улучшить систему национальной безопасности Анголы, а также способствует развитию телекоммуникаций.

Ранее российская РКК «Энергия», входящая в «Роскосмос», на форуме «Армия-2022» представила макет российской орбитальной станции.

Генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что российская орбитальная станция должна быть открыта для работы с дружественными странами.

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