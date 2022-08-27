Посол Анголы в России заявил, что Луанда не исключает использование платёжной карты МИР
«Я считаю, что Ангола может присоединиться к этой системе, но при условии целесообразности», — рассказал он РИА Новости.
По его словам, использование российской платёжной системы будет опираться на финансово-экономические российско-ангольские отношения, а также на уровень инвестиций в страну.
Он подчеркнул, что Ангола полностью открыта для инвесторов из России.
Кроме того, по словам посла, ангольское правительство допускает использование национальных валют при взаимных расчётах.
«Мы считаем, что сделки между двумя странами в принципе целесообразно осуществлять в национальных валютах», — констатировал он.
Ранее стало известно, что Индия и Россия в скором времени могут взаимно признать национальные платёжные системы двух стран — МИР и RuPay.