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Посол Анголы в России заявил, что Луанда не исключает использование платёжной карты МИР

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Посол Анголы в России Аугушту да Силва Кунья заявил, что Луанда не исключает присоединения к использованию платежной системы МИР и разрешения использовать эти карты у себя в стране.

«Я считаю, что Ангола может присоединиться к этой системе, но при условии целесообразности», — рассказал он РИА Новости.

По его словам, использование российской платёжной системы будет опираться на финансово-экономические российско-ангольские отношения, а также на уровень инвестиций в страну.

Он подчеркнул, что Ангола полностью открыта для инвесторов из России.

Кроме того, по словам посла, ангольское правительство допускает использование национальных валют при взаимных расчётах.

«Мы считаем, что сделки между двумя странами в принципе целесообразно осуществлять в национальных валютах», — констатировал он.

Ранее стало известно, что Индия и Россия в скором времени могут взаимно признать национальные платёжные системы двух стран — МИР и RuPay.

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