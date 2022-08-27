Economist назвал три причины устойчивости России в условиях санкций
Первой причиной автор материала называет грамотные действия Центробанка, который быстро и эффективно предпринял меры, не допускающие экономического коллапса.
Второй фактор в статье связывают с историческим прошлым России. В частности, по словам автора публикации, вызванная санкционным давлением нынешняя ситуация является пятым экономическим кризисом, с которым Россия сталкивается за четверть века.
Отмечается, что жители России научились легко приспосабливаться к вызовам.
Третьей причиной, по мнению автора, стали углеводороды. Отмечается, что санкции практически не повлияли на добычу нефти в России.
В июле мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что санкционная война против России не привела к резкому падению в экономике.