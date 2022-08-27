Economist назвал три причины устойчивости России в условиях санкций

Существуют три причины, благодаря которым российская экономика выстояла под давлением западных стран, пишет The Economist.

Первой причиной автор материала называет грамотные действия Центробанка, который быстро и эффективно предпринял меры, не допускающие экономического коллапса.

Второй фактор в статье связывают с историческим прошлым России. В частности, по словам автора публикации, вызванная санкционным давлением нынешняя ситуация является пятым экономическим кризисом, с которым Россия сталкивается за четверть века.

Отмечается, что жители России научились легко приспосабливаться к вызовам.

Третьей причиной, по мнению автора, стали углеводороды. Отмечается, что санкции практически не повлияли на добычу нефти в России.

В июле мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что санкционная война против России не привела к резкому падению в экономике.